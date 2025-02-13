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        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Çorum'un Osmancık ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 22:11 Güncelleme: 13.02.2025 - 22:13
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        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Volkan Ö. idaresindeki 19 HS 414 plakalı otomobil, D100 kara yolu Emniyet kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Hamdi Ercan'a (73) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Gözaltına alınan sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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