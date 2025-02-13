Çorum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Çorum'un Osmancık ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Çorum'un Osmancık ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Volkan Ö. idaresindeki 19 HS 414 plakalı otomobil, D100 kara yolu Emniyet kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Hamdi Ercan'a (73) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gözaltına alınan sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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