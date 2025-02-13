Çorum'da 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu kazadan 5 dakika sonra ise H.Y. idaresindeki otomobil, yaklaşık 500 metre ileride yol kenarındaki banketlere çarptı.

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