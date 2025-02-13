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        Çorum'da 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Çorum-Ankara kara yolunda aynı yerde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 22:39 Güncelleme: 13.02.2025 - 22:43
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        Çorum'da 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Çorum-Ankara kara yolunda aynı yerde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        C.A. idaresindeki 81 DZ 164 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Yenikaradona köyü yakınlarında yolun kenarındaki bariyere çarparak yoldan çıktı.

        Kazada araçta bulunan A.K. yaralandı.

        Bu kazadan 5 dakika sonra ise H.Y. idaresindeki otomobil, yaklaşık 500 metre ileride yol kenarındaki banketlere çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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