Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 673 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 673 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sungurlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişileri takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeği Zeus'un da katıldığı operasyon kapsamında evlerdeki aramalarda, 673 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Hapların bir evde dekoratif amaçlı kullanılan 3 vazo içine gizlenmiş bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan E.T, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Sungurlu Adliyesinde tutuklandı.
Öte yandan ekiplerin evlerde arama yapması polis kamerasınca kaydedildi.
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