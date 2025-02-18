Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar etkili oluyor

        Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içindeki bölümünde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 20:36 Güncelleme: 18.02.2025 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar etkili oluyor
        ABONE OL

        Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içindeki bölümünde kar yağışı etkili oluyor.

        Çorum'da sabah saatlerinde başlayan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

        Kar yağışı Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Trafik yoğunluğunun azaldığı yolda İl Emniyet Müdürlüğü ile Karayolları Şube Müdürlüğünce tedbir alındı.

        İş makineleriyle karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yolu ulaşıma açık tutmak için çaba sarf ediyor.

        Polis ekipleri, güzergah boyunca aldığı önlemlerle ulaşımda aksama yaşanmaması için çaba gösteriyor.

        Öte yandan Çorum Belediyesi ekipleri de kent merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        F.Bahçe'nin Anderlecht 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Anderlecht 11'i netleşiyor!
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Sahile vuran variller ekipleri harekete geçirdi
        Sahile vuran variller ekipleri harekete geçirdi
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        'zina' iddialarına yanıt verdi
        'zina' iddialarına yanıt verdi
        Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
        Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
        18 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması

        Benzer Haberler

        Çorum'da 150 köy yolu ulaşıma kapandı
        Çorum'da 150 köy yolu ulaşıma kapandı
        Bayat ve Mecitözü'nden başarılı sporcular Ankara'yı gezdi
        Bayat ve Mecitözü'nden başarılı sporcular Ankara'yı gezdi
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Çorum'da basın toplantısı düzenledi
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Çorum'da basın toplantısı düzenledi
        Çorum'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli
        Çorum'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli
        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "ROP Tanı ve Tedavi Merkezi" aç...
        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "ROP Tanı ve Tedavi Merkezi" aç...
        Çorum Valiliğinden kar uyarısı
        Çorum Valiliğinden kar uyarısı