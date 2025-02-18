Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar etkili oluyor
Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içindeki bölümünde kar yağışı etkili oluyor.
Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içindeki bölümünde kar yağışı etkili oluyor.
Çorum'da sabah saatlerinde başlayan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.
Kar yağışı Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Trafik yoğunluğunun azaldığı yolda İl Emniyet Müdürlüğü ile Karayolları Şube Müdürlüğünce tedbir alındı.
İş makineleriyle karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yolu ulaşıma açık tutmak için çaba sarf ediyor.
Polis ekipleri, güzergah boyunca aldığı önlemlerle ulaşımda aksama yaşanmaması için çaba gösteriyor.
Öte yandan Çorum Belediyesi ekipleri de kent merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.
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