Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar etkili oluyor

İş makineleriyle karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yolu ulaşıma açık tutmak için çaba sarf ediyor.

Kar yağışı Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

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