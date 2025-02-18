Çorum'da AFAD ve itfaiye ekiplerine güvenli araç kullanım eğitimi verildi

Çorum'da jandarma ekiplerince, AFAD ve itfaiye personeline kış mevsiminde güvenlik araç kullanma eğitimi verildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personeline, kış aylarında güvenli araç kullanım tekniklerinin yanı sıra alınması gereken emniyet tedbirleri de anlatıldı.

Eğitimlerde ayrıca, karşılaşılabilecek olumsuz durumlar ve bu durumlarda yapılması gerekenler hakkında da bilgi verildi.