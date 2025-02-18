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        Çorum'da AFAD ve itfaiye ekiplerine güvenli araç kullanım eğitimi verildi

        Çorum'da jandarma ekiplerince, AFAD ve itfaiye personeline kış mevsiminde güvenlik araç kullanma eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 22:40 Güncelleme: 18.02.2025 - 22:40
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        Çorum'da AFAD ve itfaiye ekiplerine güvenli araç kullanım eğitimi verildi
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        Çorum'da jandarma ekiplerince, AFAD ve itfaiye personeline kış mevsiminde güvenlik araç kullanma eğitimi verildi.

        Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personeline, kış aylarında güvenli araç kullanım tekniklerinin yanı sıra alınması gereken emniyet tedbirleri de anlatıldı.

        Eğitimlerde ayrıca, karşılaşılabilecek olumsuz durumlar ve bu durumlarda yapılması gerekenler hakkında da bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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