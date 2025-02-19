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        Çorum'da öğretmenlere "ikiz beceri eğitimi" verilecek

        Çorum'da "Mesleki Eğitimde Dijital İkiz Becerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında öğretmenlere yapay zeka ve eğitimde dijital ikiz beceri eğitimleri verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:06 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:17
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        Çorum'da öğretmenlere "ikiz beceri eğitimi" verilecek
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        Çorum'da "Mesleki Eğitimde Dijital İkiz Becerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında öğretmenlere yapay zeka ve eğitimde dijital ikiz beceri eğitimleri verileceği bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentte mesleki eğitimin niteliğinin artırılması amacıyla "Mesleki Eğitimde Dijital İkiz Becerinin Geliştirilmesi Projesi" hayata geçirildi.

        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenmeye hak kazanan projenin işbirliği protokolü, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından imzalandı.

        Açıklamada, "Bu kapsamlı proje ile öğretmenlerimize dijital ikiz teknolojisi, büyük miktarda sensör verisini işleme, veri düzenlemesi için makine öğrenimi, yapay zeka ve eğitimde dijital ikiz becerileri eğitimi konularında destek sağlanacak. Yapacağımız eğitim faaliyetleri ile eğitimde inovasyonu ve teknolojik dönüşümü birlikte güçlendirmiş olacağız." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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