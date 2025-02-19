Çorum'un 2 ilçesinde eğitime kar engeli
Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü ilçesindeki tüm okullarda, Alaca ilçesinde de taşımalı eğitime yarın için ara verildi.
Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü ilçesindeki tüm okullarda, Alaca ilçesinde de taşımalı eğitime yarın için ara verildi.
Mecitözü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.
Alaca Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği ifade edildi.
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