Çorum'da yere sigara izmariti atan 3 kişiye 450'şer lira para cezası

Çorum'da yere sigara izmariti attığı belirlenen 3 kişiye 450'şer lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sigara izmaritlerinin yere atılmasını önlemek amacıyla yeni bir uygulama başlatıldığı belirtildi.

Çorum'un temizlikte Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, temiz şehir imajını korumak için yeni uygulama kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetim yaptığı aktarıldı.

Denetimlerde görevli memurların yaka kamerası, dron ve şehir izleme kameralarını kullandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Denetimlerde yere sigara izmariti attığı tespit edilen 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 450'şer lira cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında ayrıca açık alanda sigara içen vatandaşlar, yere izmarit atmamaları konusunda uyarılarak bilgilendirme broşürü verildi. Yere sigara izmariti ve çöp atılması konusunda denetimler devam edecek. Kamusal alanda yere sigara izmariti atanlar tespit edildiğinde Kabahatler Kanunu'na istinaden 450 lira idari para cezası uygulanacaktır. Çevremizi temiz tutmak her bireyin toplumsal sorumluluğudur. Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas olmalarını istiyoruz."