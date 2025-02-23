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        Çorum'da yol kenarındaki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 19:04 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:07
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        Çorum'da yol kenarındaki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Dursun D. idaresindeki 06 CCU 603 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Sungurlu Arifegazili köyü yakınlarında yol kenarındaki bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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