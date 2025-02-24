Çorum'da avlanmaya giden genç kazara kendini vurdu
Çorum'un Kargı ilçesinde bir kişi avlandığı sırada tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandı.
Çorum'un Kargı ilçesinde bir kişi avlandığı sırada tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandı.
Arıklar köyünde arazide av yapan M.T.D. (17), kazara tüfeğin patlaması sonucu bacağından yaralandı.
Yakınlarınca Kargı Devlet Hastanesi'ne götürülen M.T.D, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan M.T.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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