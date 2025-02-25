Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum merkezli silah ve mermi ticareti operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı

        Çorum merkezli 30 ilde yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 80 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 13:16 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum merkezli silah ve mermi ticareti operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL

        Çorum merkezli 30 ilde yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 80 kişi gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapan organize suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi.

        30 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 50 bin mermi, 30 ruhsatsız tabanca ve 10 av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezlerindeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!

        Benzer Haberler

        Çorum Millet Bahçesi'ndeki göletin yüzeyi buzla kaplandı
        Çorum Millet Bahçesi'ndeki göletin yüzeyi buzla kaplandı
        İddia üzerine girdikleri metruk evde erkek cesedi buldular
        İddia üzerine girdikleri metruk evde erkek cesedi buldular
        Osmancık'ta bir evde elektrik kontağından yangın çıktı
        Osmancık'ta bir evde elektrik kontağından yangın çıktı
        Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Çorum'da yaralı bulunan tilki koruma altına alındı
        Çorum'da yaralı bulunan tilki koruma altına alındı
        Çorum'da metruk evde erkek cesedi bulundu
        Çorum'da metruk evde erkek cesedi bulundu