İskilip'te "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği yapıldı
İskilip ilçesinde "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte sağlık taraması ve ardından sportif faaliyetler yapıldı.
İskilip ilçesinde "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte sağlık taraması ve ardından sportif faaliyetler yapıldı.
Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu ile Gençlik Spor İl Müdürlüğünce halkın sosyal medyadan uzaklaşıp sosyal aktivitelere katılmasını sağlamak amacıyla "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" hayata geçirildi.
Proje kapsamında İskilip Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara diyabet, hipertansiyon, demans hastalıklarını içeren sağlık taraması ve beden kitle indeksi ölçümleri yapıldı. Ayrıca kadınlara meme kanseri konusunda bilgi verildi.
Etkinlikte okçuluk, akıl oyunları, bilek güreşi, dart gibi sportif etkinliklere de yer verildi.
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