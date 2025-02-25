İskilip'te "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği yapıldı

Etkinlikte okçuluk, akıl oyunları, bilek güreşi, dart gibi sportif etkinliklere de yer verildi.

Proje kapsamında İskilip Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara diyabet, hipertansiyon, demans hastalıklarını içeren sağlık taraması ve beden kitle indeksi ölçümleri yapıldı. Ayrıca kadınlara meme kanseri konusunda bilgi verildi.

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