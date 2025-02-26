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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 17:04 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:04
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Melih Aldemir, Mehmet Pekmezci, Faruk Yağlı

        Ahlatcı Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç (Dk. 81 Timurhan Kartal), Eren Tunalı, Furkan Enes Uyar, Taha İbrahim Rençber, Burak Kılıçoğlu (Dk. 68 Yusuf Peker), Yunus Emre Divan (Dk. 81 Halil İbrahim Atalay), Polat Polat (Dk. 54 Emin Arslan), İsmailcan Kabataş (Dk. 54 Ahmet Said Acısu), Hasan Ege Akdoğan, Can Efe Bozacı, Abdullah Güler

        Geosis Boluspor: Bartu Kulbilge, Halil Çınar Nergiz, Muhammet Emin Yılmaz, Arda Tuğra Saygı, Eren Çakırdağ, Harun Yerlikaya (Dk. 60 Eren Gökgöz), Muhammet Mustafa Yıldız, Arda Işık (Dk. 59 Kerem Yıldırım), Egemen Kazancı (Dk. 71 Deniz Yıldız), Miraç Uzunoğlu (Dk. 59 Doğukan Bağdat), İsmail Kalburcu (DK. 31 Mesutcan Nakaş)

        Goller: Dk. 41 Taha İbrahim Rençber, Dk. 78 Abdullah Güler (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 48 Arda Işık (Geosis Boluspor)

        Sarı kart: Dk. 39 İsmailcan Kabataş, Dk. 90+2 Halil İbrahim Atalay (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 74 Mesutcan Nakaş (Geosis Boluspor)

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