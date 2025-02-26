Şehit Sözleşmeli Er Uslu'nun annesine söz verdiği ev için proje çalışmalarına başlandı

Çorum Valisi Ali Çalgan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun, şehit olmadan önce annesine söz verdiği "ev" için proje çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Vali Çalgan, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Şubat'ta şehit olan Sözleşmeli Er Uslu'nun cenazesinin, 22 Şubat'ta Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukurözü köyünde defnedildiğini hatırlattı.

Çalgan, şunları kaydetti:

"Şehidimizin babası Sadık Uslu'nun oturduğu ev, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız tarafından yerinde yeniden yapılacaktır. Proje çalışmalarına bugün başlanmış olup, en kısa sürede kendisine teslim edilecektir. Şehidimizin ailesi devletimize emanettir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'mız, İçişleri Bakanı'mız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız konuyu yakından takip etmektedir."