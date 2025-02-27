Çorum'da yıkmaya çalıştığı evin çöken çatısının altında kalan kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde yıkmaya çalıştığı evin çatısının çökmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde yıkmaya çalıştığı evin çatısının çökmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Suriyeli uyruklu Hasan El Abdülvehhab (28), Günhan Mahallesi 1. Cenk Sokak'taki müstakil evi yıkmaya çalışırken çöken çatının altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından göçük altından çıkarılan Abdülvehhab, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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