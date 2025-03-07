Çorum'da 10 metreden bahçeye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre aşağıdaki ceviz bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre aşağıdaki ceviz bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ahmet B. (78) idaresindeki 31 L 0249 plakalı otomobil, Çarşı Mahallesi Kapansırtı mevkisinde yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre aşağıdaki ceviz bahçesine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü, Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.