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        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapı projelerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama

        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, bazı inşaatların statik projelerinde oynama yapılarak mevzuata aykırı şekilde yapılmasına sebebiyet verildiği iddialarının araştırılması için harekete geçildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:35 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:35
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        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapı projelerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama
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        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, bazı inşaatların statik projelerinde oynama yapılarak mevzuata aykırı şekilde yapılmasına sebebiyet verildiği iddialarının araştırılması için harekete geçildiğini bildirdi.

        Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte bazı inşaatların yapım projelerinde usulsüzlük olduğuna dair basında haberlerin çıktığını hatırlattı.

        Çorum'da daha önceden yapılıp bitirilen ve halen yapımı devam eden bazı yapı statiği projelerinde oynama yapılarak, mevzuata aykırı yapıların inşa edilmesine sebebiyet verildiğinin 07 Mart'ta Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildiğini aktaran Bektaş, şunları kaydetti:

        "Teknik bir konu olması nedeniyle ilgili yerlere konunun araştırılması ve tüm yönleriyle ortaya konulması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli talimatlar verildiği, en kısa süre içerisinde ilgisi ve ihmali tespit edilen kişi ve kişilere yönelik yasal gereğinin ivedilikle yerine getirileceği hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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