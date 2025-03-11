Çorum'da jandarmadan Karayolları ekiplerine trafik eğitimi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayolları 73. Şube Şefliğinde düzenlenen eğitimde personele trafiğin tarihçesi, Türkiye'de trafiğin gelişimi, trafik kazaları ve kazaların azaltılmasına yönelik alınan tedbirler, güvenli sürüş teknikleri, emniyet kemeri kullanımının önemi ve hız limitleri hakkında bilgi verdi.

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