Çorum'da kadınlara KADES tanıtıldı
Çorum'da jandarma ekiplerince kadınlara Kadın Destek Sistemi (KADES) hakkında bilgi verildi.
Çorum'da jandarma ekiplerince kadınlara Kadın Destek Sistemi (KADES) hakkında bilgi verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezine KADES tanıtım standı kuruldu.
Jandarma görevlileri, standı ziyaret eden kadınlara KADES'in kullanımı ve özellikleri hakkında bilgi verdi.
Görevliler ayrıca, kadınların KADES hakkındaki sorularını da yanıtladı.
Açıklamada, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin toplumsal duyarlılığa bağlı olduğuna dikkat çekilerek, şiddete sessiz kalınmaması gerektiği vurgulandı.
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