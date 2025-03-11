Çorum'da kadınlara KADES tanıtıldı

Görevliler ayrıca, kadınların KADES hakkındaki sorularını da yanıtladı.

Jandarma görevlileri, standı ziyaret eden kadınlara KADES'in kullanımı ve özellikleri hakkında bilgi verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezine KADES tanıtım standı kuruldu.

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