Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Ahmet Ş. idaresindeki 19 ADK 839 plakalı otomobil ile Ali E'nin kullandığı 19 SD 819 plakalı otomobil İnönü Caddesi Galericiler Sitesi kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobillerde bulunan Satı Ş. ile Sultan E. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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