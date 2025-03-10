HİTÜ'de antibiyotik direncine sahip bakterilere karşı "nanoantibiyotik" geliştirilecek

Hitit Üniversitesinde (HİTÜ), antibiyotik direncine sahip bakterilerin neden olduğu enfeksiyon rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılacak "nanoantibiyotik" geliştirileceği bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bengi Özkahraman ve Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan İdil, dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere nanoantibiyotik geliştirilecek proje hazırladı.

TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan proje kapsamında laboratuvar çalışmaları başladı.

Özkahraman, proje kapsamında geliştirecekleri "nanoantibiyotikler" ile antibiyotik direncinin önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Antibiyotik direncinin, tıp alanının en büyük sorunlarından biri haline geldiğine dikkati çeken Özkahraman, "Nanoantibiyotikler, küçük boyutları ve geniş yüzeyi sayesinde bakterilerle daha kolay etkileşim kurabiliyor. Bu sayede nanoantibiyotikler, antimikrobiyal direncin gelişimini önlemeye yardımcı olabilir. Bu partiküller, hücre duvarını doğrudan hedef alarak bakterilerin savunma mekanizmalarını aşabilir. Böylece antibiyotiklerin etkinliğini artırarak dirençli bakterilere karşı daha güçlü bir koruma sağlayabilir." ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Özkahraman, "nanoantibiyotik"lerin antibiyotik direnciyle mücadelede sunabileceği faydalara ilişkin ise şunları kaydetti:

"Nanoantibiyotikler, klasik antibiyotiklere kıyasla daha hassas ve güçlü bir seçenek sunabilir. Son yıllarda antibiyotik direncini aşmaya yönelik çözümler arasında nanoantibiyotiklerin önemi giderek artmaktadır. Bu proje kapsamında geliştirilecek nanoantibiyotiklerin, gelecekte klinik uygulamalara entegre edilmesi ve bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede yeni bir bakış açısı kazandırması açısından değerli olduğu düşünülmektedir."

Özkahraman, proje sonuçlarının, enfeksiyonların kontrol altına alınmasına yönelik daha etkili ve güvenli yaklaşımların geliştirilmesine olanak sağlayabileceğini vurguladı.