Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        HİTÜ'de antibiyotik direncine sahip bakterilere karşı "nanoantibiyotik" geliştirilecek

        Hitit Üniversitesinde (HİTÜ), antibiyotik direncine sahip bakterilerin neden olduğu enfeksiyon rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılacak "nanoantibiyotik" geliştirileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:18 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        HİTÜ'de antibiyotik direncine sahip bakterilere karşı "nanoantibiyotik" geliştirilecek
        ABONE OL

        Hitit Üniversitesinde (HİTÜ), antibiyotik direncine sahip bakterilerin neden olduğu enfeksiyon rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılacak "nanoantibiyotik" geliştirileceği bildirildi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bengi Özkahraman ve Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan İdil, dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere nanoantibiyotik geliştirilecek proje hazırladı.

        TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan proje kapsamında laboratuvar çalışmaları başladı.

        Özkahraman, proje kapsamında geliştirecekleri "nanoantibiyotikler" ile antibiyotik direncinin önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Antibiyotik direncinin, tıp alanının en büyük sorunlarından biri haline geldiğine dikkati çeken Özkahraman, "Nanoantibiyotikler, küçük boyutları ve geniş yüzeyi sayesinde bakterilerle daha kolay etkileşim kurabiliyor. Bu sayede nanoantibiyotikler, antimikrobiyal direncin gelişimini önlemeye yardımcı olabilir. Bu partiküller, hücre duvarını doğrudan hedef alarak bakterilerin savunma mekanizmalarını aşabilir. Böylece antibiyotiklerin etkinliğini artırarak dirençli bakterilere karşı daha güçlü bir koruma sağlayabilir." ifadesini kullandı.

        Doç. Dr. Özkahraman, "nanoantibiyotik"lerin antibiyotik direnciyle mücadelede sunabileceği faydalara ilişkin ise şunları kaydetti:

        "Nanoantibiyotikler, klasik antibiyotiklere kıyasla daha hassas ve güçlü bir seçenek sunabilir. Son yıllarda antibiyotik direncini aşmaya yönelik çözümler arasında nanoantibiyotiklerin önemi giderek artmaktadır. Bu proje kapsamında geliştirilecek nanoantibiyotiklerin, gelecekte klinik uygulamalara entegre edilmesi ve bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede yeni bir bakış açısı kazandırması açısından değerli olduğu düşünülmektedir."

        Özkahraman, proje sonuçlarının, enfeksiyonların kontrol altına alınmasına yönelik daha etkili ve güvenli yaklaşımların geliştirilmesine olanak sağlayabileceğini vurguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Gözler Grönland seçimlerinde
        Gözler Grönland seçimlerinde
        Rekabet Kurumu'ndan perakende şirketleri ve tedarikçilerine soruşturma
        Rekabet Kurumu'ndan perakende şirketleri ve tedarikçilerine soruşturma
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!

        Benzer Haberler

        Çorum'da yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Çorum'da yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Çorum'da park halindeki 10 otomobile zarar verdiler
        Çorum'da park halindeki 10 otomobile zarar verdiler
        Çorum'da park halindeki 10 araca zarar verildi
        Çorum'da park halindeki 10 araca zarar verildi
        Şehit diplomat Kemal Arıkan'ın ismi spor salonuna verildi
        Şehit diplomat Kemal Arıkan'ın ismi spor salonuna verildi
        3 bin 500 yıllık kumaş parçası ilk kez görücüye çıktı
        3 bin 500 yıllık kumaş parçası ilk kez görücüye çıktı
        Çorum şehir merkezinin çehresi "Tarihi Kent Meydanı Projesi" ile değişiyor
        Çorum şehir merkezinin çehresi "Tarihi Kent Meydanı Projesi" ile değişiyor