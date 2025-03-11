Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da bir inşaat mühendisine projelerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltı

        Çorum'da inşaat projelerinde usulsüzlük yaptığı iddia edilen inşaat mühendisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 17:03 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da bir inşaat mühendisine projelerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltı
        ABONE OL

        Çorum'da inşaat projelerinde usulsüzlük yaptığı iddia edilen inşaat mühendisi gözaltına alındı.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum Belediyesince statik proje hesap raporlarında, program veri girişinde değişiklik yaptığı tespit edilen inşaat mühendisi M.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan M.Ö, "evrakta sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Çorum Belediyesi inşaat mühendisi M.Ö. hakkında statik proje hesap raporlarında, program veri girişinde değişiklik yaptığını tespit etmesinin ardından 6 Mart'ta Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı

        Benzer Haberler

        Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki çift yaralandı
        Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki çift yaralandı
        Çorum'da kadınlara KADES tanıtıldı
        Çorum'da kadınlara KADES tanıtıldı
        Çorum'da jandarmadan Karayolları ekiplerine trafik eğitimi
        Çorum'da jandarmadan Karayolları ekiplerine trafik eğitimi
        Çorum'da baba oğul davul zurnayla vatandaşları sahura kaldırıyor
        Çorum'da baba oğul davul zurnayla vatandaşları sahura kaldırıyor
        Dodurga'da öğretmenler öğrencilere hurma dağıttı
        Dodurga'da öğretmenler öğrencilere hurma dağıttı
        Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı