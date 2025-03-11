Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki çift yaralandı
Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.
Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.
Ali O.Ö. (69) idaresindeki otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Hamdiköy mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan eşi Emine Ö. (54) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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