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        Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki çift yaralandı

        Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:21 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:26
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        Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki çift yaralandı
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        Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.

        Ali O.Ö. (69) idaresindeki otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Hamdiköy mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan eşi Emine Ö. (54) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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