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        GÜNCELLEME - Çorum'da projelerde usulsüzlük yaptığı iddia edilen inşaat mühendisi tutuklandı

        Çorum'da inşaat projelerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan inşaat mühendisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 17:29 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:29
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        GÜNCELLEME - Çorum'da projelerde usulsüzlük yaptığı iddia edilen inşaat mühendisi tutuklandı
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        Çorum'da inşaat projelerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan inşaat mühendisi tutuklandı.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum Belediyesince statik proje hesap raporlarında, program veri girişinde değişiklik yaptığı tespit edilen inşaat mühendisi M.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan M.Ö, "resmi evrakta sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği Çorum Adliyesinde çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Çorum Belediyesi, inşaat mühendisi M.Ö. hakkında statik proje hesap raporlarında, program veri girişinde değişiklik yaptığının tespit edilmesinin ardından 6 Mart'ta Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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