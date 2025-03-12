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        Çorum'da lise öğrencileri İstiklal Marşı oratoryosu sahneledi

        Çorum'da lise öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabul edilişini Hürriyet Meydanı'nda sahneledikleri oratoryo ile canlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 17:36 Güncelleme: 12.03.2025 - 17:36
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        Çorum'da lise öğrencileri İstiklal Marşı oratoryosu sahneledi
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        Çorum'da lise öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabul edilişini Hürriyet Meydanı'nda sahneledikleri oratoryo ile canlandırdı.

        Çorum Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, ​​​​​​​12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Hürriyet Meydanı'nda İstiklal marşı oratoryosu düzenledi.

        Meydanda öğrenciler tarafından hazırlanan İstiklal Marşı'nın kabulünün anlatıldığı ve tüm dizelerinin okunduğu oratoryo, alanda toplanan vatandaşlar tarafından beğenildi.

        OKul Müdürü Emre Öztürk, yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümünde halk arasındaki farkındalığı artırmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Öztürk, "İstiklal Marşı’mızın hangi zorluklar altında yazıldığını anlatmak amacıyla öğrencilerimiz tarafından hazırlanan oratoryoyu kentin bir kaç noktasında sergileyeceğiz." dedi.

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