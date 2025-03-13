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        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat şehit yakınları ve gazileri iftarda ağırladı

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 09:14 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:14
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        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat şehit yakınları ve gazileri iftarda ağırladı
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        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

        Polat, İskilip Öğretmenevi'nde düzenlenen programda şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

        Etkinlikte akşam ezanının okunmasıyla birlikte davetliler iftar yaptı.

        İftar davetine Kaymakam Ramazan Polat'ın eşi Sümeyye Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Hakan Güven, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Asteğmen Rahim Uzun, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seydi Tabur ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili İsmail Cihat Uçar da katıldı.

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