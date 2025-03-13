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        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir gıda fabrikasında çıkan yangında, 6 kişi dumandan etkilenirken 1 kişi panikatak geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 22:46 Güncelleme: 13.03.2025 - 22:46
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        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir gıda fabrikasında çıkan yangında, 6 kişi dumandan etkilenirken 1 kişi panikatak geçirdi.

        OSB 16. Cadde'de bulunan bir gıda firmasına ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, fabrika çalışanlarını servislerle tahliye ederken, dumandan etkilenen 6 kişiden 5'i ile panikatak geçiren 1 kişi hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ayakta tedavi edildi.

        - Çorum Valisi Çalgan: "Yangın kontrol altına alındı"

        Yangın alanında incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, basın mensuplarına, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

        Yangına Çorum Belediyesi ve Çorum OSB'deki itfaiye araçları ile hemen müdahale edildiğini belirten Çalgan, "İlk ihbar ile birlikte yangına 7 itfaiye aracı müdahale etti. Ayrıca özel şirketlere ait tankerler de yangın alanına sevk edildi." diye konuştu.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Çalgan, "Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için Jandarma Genel Komutanlığından teknik heyet davet ettik. Bu ekip yarın yanan fabrika binasında incelemelerine başlayacak." ifadesini kullandı.

        Çalgan, yangında dumandan etkilenenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, bir kişinin de panikatak geçirdiğini bildirdi.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yangın ihbarıyla birlikte itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirterek, "Yangın unlu mamuller üreten çok büyük bir fabrikada çıktı. Şu anda yangın büyük oranda kontrol altına alınmış durumdadır." bilgisini verdi.

        Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Balcı, 20 arazöz ve 80 personel ile müdahale ettikleri yangını, yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına aldıklarını dile getirdi.

        Çalışan sayısının 3 vardiyada toplam 300 olduğu fabrikada, yangının personelin iftar molasında olduğu sırada çıktığı öğrenildi.

        Yangına ilk müdahaleyi fabrika işçilerinin yaptığı belirtildi.

        Öte yandan yangın bölgesinde 55 jandarma, 30 sağlık, 7 ambulans ve 1 UMKE ekibinin görev aldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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