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        Mecitözü Kaymakamı Nayman, şehit aileleri ve gazileri iftarda ağırladı

        Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 09:50 Güncelleme: 19.03.2025 - 09:50
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        Mecitözü Kaymakamı Nayman, şehit aileleri ve gazileri iftarda ağırladı
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        Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

        Nayman, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Öğretmenevi'nde düzenlenen iftarda şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

        Akşam ezanının okunmasıyla birlikte davetliler iftar yaptı.

        İftar programına Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri de katıldı.

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