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        Çorum'da 1 kişiyi silahla yaralayan 2 zanlı yakalandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde 1 kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 20:56 Güncelleme: 21.03.2025 - 20:56
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        Çorum'da 1 kişiyi silahla yaralayan 2 zanlı yakalandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde 1 kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe merkezinde 29 Eylül 2024'te 1 kişiyi silahla ateş ederek yaraladıkları belirlenen K.G. ve H.A, polis ekiplerince yakalandı.

        Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 1 tüfek, 9 uyuşturucu hap, 3,5 gram uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Zanlılar, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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