Çorum'da 1 kişiyi silahla yaralayan 2 zanlı yakalandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 1 kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 1 kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe merkezinde 29 Eylül 2024'te 1 kişiyi silahla ateş ederek yaraladıkları belirlenen K.G. ve H.A, polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 1 tüfek, 9 uyuşturucu hap, 3,5 gram uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Zanlılar, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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