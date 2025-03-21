Çorum'da 1 kişiyi silahla yaralayan 2 zanlı yakalandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 1 kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe merkezinde 29 Eylül 2024'te 1 kişiyi silahla ateş ederek yaraladıkları belirlenen K.G. ve H.A, polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 1 tüfek, 9 uyuşturucu hap, 3,5 gram uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.