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        Çorum'da arıza yapan kamyon trafikte aksamaya neden oldu

        Çorum'un Dodurga ilçesinde odun yüklü kamyonun arıza yapması nedeniyle Dodurga-İskilip kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:05 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:05
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        Çorum'da arıza yapan kamyon trafikte aksamaya neden oldu
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde odun yüklü kamyonun arıza yapması nedeniyle Dodurga-İskilip kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.

        C.K. idaresindeki kamyon, Okul Mahallesi Maden Caddesi'nden Dodurga-İskilip kara yoluna bağlanan kavşakta arıza yaptı.

        Odun yüklü kamyonun geçişi kapattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, diğer sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

        Kamyondaki arızanın yaklaşık 9 saatte giderilmesinin ardından yol sabah saatlerinde ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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