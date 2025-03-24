Çorum'da arıza yapan kamyon trafikte aksamaya neden oldu
Çorum'un Dodurga ilçesinde odun yüklü kamyonun arıza yapması nedeniyle Dodurga-İskilip kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde odun yüklü kamyonun arıza yapması nedeniyle Dodurga-İskilip kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.
C.K. idaresindeki kamyon, Okul Mahallesi Maden Caddesi'nden Dodurga-İskilip kara yoluna bağlanan kavşakta arıza yaptı.
Odun yüklü kamyonun geçişi kapattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, diğer sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.
Kamyondaki arızanın yaklaşık 9 saatte giderilmesinin ardından yol sabah saatlerinde ulaşıma açıldı.
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