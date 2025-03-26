Bayat'ta Nevruz Bayramı kutlandı

Temsili olarak örs demiri dövülen etkinlikte öğrenciler arasında halat çekme ve bilek güreşi yarışmaları yapıldı.

Törende Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Bahadır Ünlü ve diğer katılımcılar, nevruz ateşinin üzerinden atladı.

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