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        Bayat'ta Nevruz Bayramı kutlandı

        Çorum'un Bayat ilçesinde Nevruz Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:02 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:02
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        Bayat'ta Nevruz Bayramı kutlandı
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        Çorum'un Bayat ilçesinde Nevruz Bayramı törenle kutlandı.

        Bayat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterileri sundu.

        Törende Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Bahadır Ünlü ve diğer katılımcılar, nevruz ateşinin üzerinden atladı.

        Temsili olarak örs demiri dövülen etkinlikte öğrenciler arasında halat çekme ve bilek güreşi yarışmaları yapıldı.

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