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        Dodurga'da bayram tatili öncesi trafik denetimi yapıldı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde polis ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:15 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:18
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        Dodurga'da bayram tatili öncesi trafik denetimi yapıldı
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde polis ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi yaptı.

        Dodurga Emniyet Amirliği, 9 günlük bayram tatili öncesi yola çıkacak sürücüleri uyarmak amacıyla denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, Çorum Caddesindeki uygulama noktasında durdurdukları araç ve sürücüleri ilgili mevzuatlar çerçevesinde inceledi.

        Trafiğe çıkması uygun bulunan araç ve sürücülerin yola devam etmesine izin verilirken, uygun standartları bulunmayanlar ise uyarıldı.

        Ekipler ayrıca tatil için yola çıkacak sürücüleri başta hız limitleri ve emniyet kemeri kullanımı olmak üzere yorgunken araç kullanılmaması, seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi konularda uyardı.

        Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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