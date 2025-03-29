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        Bayat'ta her gün 320 haneye iftar için sıcak yemek ulaştırıldı

        Çorum'un Bayat ilçesinde ramazan ayı boyunca her gün 320 haneye sıcak yemek ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 09:06 Güncelleme: 29.03.2025 - 09:06
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        Bayat'ta her gün 320 haneye iftar için sıcak yemek ulaştırıldı
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        Çorum'un Bayat ilçesinde ramazan ayı boyunca her gün 320 haneye sıcak yemek ulaştırıldı.

        Bayat Kaymakamlığı ve Bayat Belediyesi, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelerin yiyecek ihtiyacını birlikte gidermek amacıyla ortak çalışma yürütme kararı aldı.

        İş birliği kapsamında iki kurum tarafından ilçe merkezi ve bağlı 40 köyünde yaşayan ihtiyaç sahipleri tespit edildi.

        Hayırsever vatandaşların da katkılarıyla Bayat Aşevinde her gün hazırlanan sıcak yemekler, kaymakamlık ve belediyede görevli 42 personel ve 6 araçla ihtiyaç sahibi 320 haneye ulaştırıldı.

        Ramazan ayı boyunca devam eden sıcak yemek dağıtımından her gün yaklaşık 550 kişinin istifade ettiği bildirildi.

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