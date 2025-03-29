Çorum'da pazarcı aracında ölü bulundu

Çorum’da gece saatlerinde arkadaşı ile birlikte alkol alan kişi sabah aracında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre pazarcı Hakan K'nın (31), Kale Mahallesi Hacı Kerim Bağları mevkisinde araçta arkadaşı ile birlikte alkol aldı. Bir süre sonra Hakan K'nın uyuması üzerine arkadaşları bağ evine girdi.

Sabah kontrol etmek için araca giden arkadaşı, Hakan K’nın tepki vermemesi üzerine 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hakan K’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Hakan K’nın cenazesi kesin ölüm nedenini belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.