Çorum'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
D100 kara yolu Osmancık Emniyet kavşağında sürücüleri henüz belirlenemeyen 91 AB 479, 34 FYY 810, 34 TY 2640 ve 34 MGA 295 plakalı araçlar çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada İran uyruklu Mahsa G, Hamidreza Pashazadeh P, Mohammadhossein Pashazadeh P. ve Mohammadarad A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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