Çorum'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D100 kara yolu Osmancık Emniyet kavşağında sürücüleri henüz belirlenemeyen 91 AB 479, 34 FYY 810, 34 TY 2640 ve 34 MGA 295 plakalı araçlar çarpıştı.

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