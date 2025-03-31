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        Çorum'da mangal ateşinden çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi

        Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesinde mangal yanan bağ evi kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 22:41 Güncelleme: 31.03.2025 - 22:48
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        Çorum'da mangal ateşinden çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi
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        Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesinde mangal yanan bağ evi kullanılamaz hale geldi.

        Atanur Bolat'ın Köybağ mevkisinde 2 katlı bağ evinin bahçesinde mangal ateşinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine bağ evine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Aşdağul Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle bağ evi kullanılamaz hale geldi.

        Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, bağ evine gelerek çalışmaları inceledi. Öncül, bağ sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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