Çorum'da üç aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde 3 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde 3 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Ahmet Y.T. idaresindeki 06 YAN 44 plakalı otomobil, Murat Ç'nin kullandığı 06 EVM 442 plakalı otomobil ve Melike E. yönetimindeki 34 AE 501 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler Ahmet Y.T. ve Melike E. yaralandı.
Yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.