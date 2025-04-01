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        Çorum'da üç aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde 3 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 21:25 Güncelleme: 01.04.2025 - 21:40
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        Çorum'da üç aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde 3 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Ahmet Y.T. idaresindeki 06 YAN 44 plakalı otomobil, Murat Ç'nin kullandığı 06 EVM 442 plakalı otomobil ve Melike E. yönetimindeki 34 AE 501 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler Ahmet Y.T. ve Melike E. yaralandı.

        Yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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