Çorum'da polisin dikkati binada olası doğal gaz patlamasını önledi

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ş.A. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dairede yapılan kontrolde mutfaktaki ocağın 4 haznesinin de açık olduğunu ve daireye doğal gaz dolduğu belirlendi.

Adrese gittiklerinde binadaki doğal gaz kokusunu fark eden ekipler, binanın doğal gaz vanasını kapatarak itfaiye ve doğal gaz ekiplerine haber verdi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde 6 katlı binanın 3. katında ikamet eden Ş.A. (42), bir arkadaşına "Sabaha çıkmam inşallah, hakkınızı helal edin" yazılı mesaj gönderdi.

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