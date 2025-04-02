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        Çorum'da polisin dikkati binada olası doğal gaz patlamasını önledi

        Çorum'da intihar edeceğini ima ederek arkadaşına veda mesajı gönderen kişinin evine kısa sürede giden polis ekipleri, binadaki gaz kokusunu fark edince doğal gaz vanasını kapatarak olası patlamayı önledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 09:30 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:35
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        Çorum'da polisin dikkati binada olası doğal gaz patlamasını önledi
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        Çorum'da intihar edeceğini ima ederek arkadaşına veda mesajı gönderen kişinin evine kısa sürede giden polis ekipleri, binadaki gaz kokusunu fark edince doğal gaz vanasını kapatarak olası patlamayı önledi.

        Mimar Sinan Mahallesi'nde 6 katlı binanın 3. katında ikamet eden Ş.A. (42), bir arkadaşına "Sabaha çıkmam inşallah, hakkınızı helal edin" yazılı mesaj gönderdi.

        Mesajdan sonra kendisinden haber alamayan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Adrese gittiklerinde binadaki doğal gaz kokusunu fark eden ekipler, binanın doğal gaz vanasını kapatarak itfaiye ve doğal gaz ekiplerine haber verdi.

        Binada alınan tedbirin ardından daireye giren ekipler, Ş.A'yı evde baygın halde buldu.

        Dairede yapılan kontrolde mutfaktaki ocağın 4 haznesinin de açık olduğunu ve daireye doğal gaz dolduğu belirlendi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ş.A. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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