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        Ahlatcı Çorum FK, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 16:35 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:35
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        Ahlatcı Çorum FK, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüp tesislerinde, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik ağırlıklı idman yaptı. Tedavisine devam edilen Geraldo, takımdan ayrı çalıştı.

        Şanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Esenler Erokspor ile kendi evlerinde önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

        Takımın tamamının idmanlara katıldığını dile getiren Şanlı, maçın hazırlıklarının gayet iyi gittiğini dile getirdi

        Ligde geçen hafta Siltaşyapı Pendikspor'a karşı yakaladıkları 2-0 üstünlüğü koruyamadıklarına dikkati çeken Şanlı, "Oyuncu grubu elindeki fırsatı kaçırdığı için çok üzüldü. Oyun olarak ilk yarıda gösterdikleri reaksiyon bizim için değerli." ifadelerini kullandı.

        Kırmızı-siyahlılar, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.

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