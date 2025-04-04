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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Esenler Erokspor'u konuk edecek

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:17
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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Esenler Erokspor'u konuk edecek
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Geraldo, Esenler Erokspor maçında forma giyemeyecek.

        Çorum FK, ligde 46 puanla 7'nci, Esenler Erokspor ise 44 puanla 11'inci sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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