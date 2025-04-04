Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Esenler Erokspor'u konuk edecek
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Geraldo, Esenler Erokspor maçında forma giyemeyecek.
Çorum FK, ligde 46 puanla 7'nci, Esenler Erokspor ise 44 puanla 11'inci sırada bulunuyor.
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