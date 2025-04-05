Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği evin temeli atıldı

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun, şehit olmadan önce annesine söz verdiği evin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 14:49 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği evin temeli atıldı
        ABONE OL

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun, şehit olmadan önce annesine söz verdiği evin temeli atıldı.

        Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde 22 Şubat'ta düzenlenen törenle cenazesi toprağa verilen Uslu için mevlit okutuldu.

        Ardından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çorum Valiliği aracılığıyla köydeki eski evlerinin yerine inşa edilecek evin temel atma törenini düzenledi.

        Uslu’nun 20 Şubat’ta şehadet haberi geldiğinde ailesiyle temasa geçtiklerini belirten Çorum Valisi Ali Çalgan, ”Şehidimizin cenazesini 22 Şubat’ta, uğruna şehit olduğu vatan topraklarına defnettikten sonra, şehidimizin babası ile yaptığımız görüşmede, kendisinin ailesine bir ev yapma hayali olduğunu öğrendik. Bu bilgiyi Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ilettik ve derhal ne gerekiyorsa yapılması talimatını aldık.” dedi.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un en kısa zamanda, ailenin istediği yere ev yapılması talimatını verdiğini dile getiren Çalgan, "İnşallah proje ile şehidimizin hayali olan evi yapmış olacağız. Şehitlerimiz ve yakınları için ne yapsak azdır. Biz sadece vazifemizi yapanlardan olmak istiyoruz. Onların hakkını ödememiz mümkün değildir. Candan aziz bir şey yoktur. Şehitlerimiz vatan, bayrak, ezan için canlarını feda ettiler.” diye konuştu.

        Hava şartları elverdiğince evi kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Çalgan, evin iç tefrişatının da ailenin istediği şekilde yapılacağını kaydetti.

        Baba Sadık Uslu ise devlet görevlilerinin sürekli yanında olduğunu belirterek "Devletim benim yanımda. Herkesten Allah razı olsun. Oğlumun vasiyeti yeni ev yapmaktı. Devletim, oğlumun vasiyetini yerine getirdi. Vatanım sağ olsun.” dedi.

        Konuşmaların ardından Vali Ali Çalgan ve şehit babası Sadık Uslu, butona basarak evin temel atma işlemini başlattı.

        Törenin ardından Çalgan, baba Sadık Uslu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit Mustafa Uslu’nun kabrini ziyaret ederek dua etti.

        Kabir ziyaretinin ardından vatandaşlara İskilip dolması ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Bekçiyi şehit eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Bekçiyi şehit eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Tek tek yanıt verdi
        Tek tek yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Yorgunluk mu, hastalık mı, yoksa alışkanlık mı?
        Yorgunluk mu, hastalık mı, yoksa alışkanlık mı?

        Benzer Haberler

        20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da yapılacak
        20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da yapılacak
        Çorum'da metali kadın kaynakçılar şekillendirecek
        Çorum'da metali kadın kaynakçılar şekillendirecek
        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Esenler Erokspor'u konuk edecek
        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Esenler Erokspor'u konuk edecek
        Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü
        Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü
        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Çorum'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
        Çorum'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı