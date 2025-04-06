Çorum'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hamit P. idaresindeki 19 AFT 453 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu Arifegazili köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden Hasan Hüseyin Y. idaresindeki 05 ERB 595 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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