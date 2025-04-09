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        Hattuşa Antik Kenti'nde kar yağışı etkili oldu

        Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa'da kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:14 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:16
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        Hattuşa Antik Kenti'nde kar yağışı etkili oldu
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        Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa'da kar yağışı etkili oldu.

        Çorum'un 80 kilometre güneybatısında yer alan Boğazkale'de, etrafı 7 kilometre surla çevrili, 2 kilometrekare yerleşim alanına sahip Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Tapınağı, yılın her mevsimi değişen görünümüyle misafirlerini ağırlıyor.

        Hitit medeniyetine yaklaşık 450 yıl başkentlik yapan 8 bin yıllık Hattuşa Antik Kenti, sahip olduğu tarihi değerlerin yanı sıra çevresindeki Budaközü Vadisi başta olmak üzere doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

        UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'nde kar yağışı etkili oldu.

        Ören yerinin simge eserleri Boğazköy Sfenksleri, Aslanlı Kapı, Yeşiltaş, Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı, karla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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