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        Oğuzlar'da fitness salonu hizmete açıldı

        Oğuzlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün fitness salonu hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:32 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:36
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        Oğuzlar'da fitness salonu hizmete açıldı
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        Oğuzlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün fitness salonu hizmete açıldı.

        Oğuzlar Gençlik Merkezi bünyesinde kurulan salon için açılış töreni düzenlendi.

        Vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek salonun açılış törenine, Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Şahan, Oğuzlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Gümüş, Gençlik Merkezi Müdürü Gamze Değirmenci ve vatandaşlar katıldı.

        Törende, protokol üyeleri kurdele kestikten sonra salonu gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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