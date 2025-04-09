Oğuzlar'da fitness salonu hizmete açıldı

Vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek salonun açılış törenine, Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Şahan, Oğuzlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Gümüş, Gençlik Merkezi Müdürü Gamze Değirmenci ve vatandaşlar katıldı.

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