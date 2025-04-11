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        Çorum'da kar yağışı etkili oldu

        Çorum'da kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:41 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:45
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        Çorum'da kar yağışı etkili oldu
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        Çorum'da kar yağışı etkili oldu.

        İl genelinde sabah saatlerinde hafif başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

        Kar yağışı kent merkezinin yanı sıra Bayat, İskilip, Sungurlu, Boğazkale, Oğuzlar ve Osmancık ilçelerinde yoğunlaştı.

        Karla birlikte kentin büyük bölümü beyaz örtüyle kaplandı.

        Yağış, Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde yer alan bölümünde de etkili oldu.

        Polis ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlemler aldı.

        Öte yandan kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde güzel görüntüler oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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