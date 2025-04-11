Çorum'da kar yağışı etkili oldu.

Polis ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlemler aldı.

Yağış, Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde yer alan bölümünde de etkili oldu.

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