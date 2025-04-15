Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        20 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 17:21 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        20 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı.

        Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada sporcular madalya mücadelesi veriyor.

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın başarıyla devam ettiğini söyledi.

        Çorum'un güreş için önemli bir kent olduğunu ve Tevfik Kış ile Adil Candemir gibi şampiyonların bu kentte yetiştiğini belirten Akgül, Çorum Belediyesinin de güreş sporunu desteklediğini, bu nedenle Çorum'a organizasyon verdiklerini kaydetti.

        Şampiyonada sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini belirten Akgül, "Bugün serbest güreşin son günüydü. Genç kardeşlerimiz çok güzel müsabakalar yaptı. Onlar bizim için altın değerinde. Özellikle 2028 Olimpiyatları'na katılacak jenerasyon buradaki genç kardeşlerimiz. O yüzden çok değerli görüyoruz." dedi.

        Sporculara ve takımlara başarı dileyen Akgül, "Her müsabakaya gitmeye çalışıyorum. Büyükler Avrupa Şampiyonası'ndan, Bratislava'dan direkt Çorum'a geldim. Bütün müsabakalar bizim için değerli." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 31 şüpheli yakalandı
        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 31 şüpheli yakalandı
        Mecitözü'nde "muhtarlar toplantısı" yapıldı
        Mecitözü'nde "muhtarlar toplantısı" yapıldı
        Çalışır haldeki yem karma makinesine düşerek öldü
        Çalışır haldeki yem karma makinesine düşerek öldü
        Çorum'da zirai dondan etkilenen ceviz bahçeleri havadan görüntülendi
        Çorum'da zirai dondan etkilenen ceviz bahçeleri havadan görüntülendi
        Çorum'da yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti
        Çorum'da yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti
        Çorum'da çiftçilere 6 bin 350 kilogram tohum dağıtıldı
        Çorum'da çiftçilere 6 bin 350 kilogram tohum dağıtıldı