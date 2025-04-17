Çorum'da hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il genelinde yapılan çalışmalarda, "fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık ettirmek" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (44) Gülabibey Mahallesinde saklandığı adreste yakalandı.

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