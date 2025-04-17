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        Çorum'da hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Çorum'da "fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık ettirmek" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:55 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:55
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        Çorum'da hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Çorum’da "fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık ettirmek" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il genelinde yapılan çalışmalarda, "fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık ettirmek" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (44) Gülabibey Mahallesinde saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının artından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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