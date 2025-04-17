Çorum'da iş makinesinin su borusunu patlatması sonucu cadde ve sokaklar suyla kaplandı

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Borudan sızan şebeke suyu, cadde ve sokaklara yayıldı. Su borusunun patlaması nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde su kesintisi yaşandı.

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 2. Cadde'de bir inşaat alanında yürütülen temel kazısı sırasında iş makinesi, su borusunun patlamasına neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.