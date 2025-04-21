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        Ahlatcı Çorum FK, Tuncay Şanlı ile ilk mağlubiyetini yaşadı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:57 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:57
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        Ahlatcı Çorum FK, Tuncay Şanlı ile ilk mağlubiyetini yaşadı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, 5 Mart'ta Serkan Özbalta ile yollarını ayırdıktan sonra 7 Mart'ta teknik direktörlük görevine getirilen Tuncay Şanlı ile yönetiminde iki gün sonra çıktığı Gençlerbirliği maçını 2-1 kazandı.

        Ardından Lig'in 30'uncu haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk eden Çorum FK, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2 tamamlamayı başardı.

        Ligin 31'inci haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile 2-2, 32'inci hafta Esenler Erokspor ile 3-3 ve 33'üncü hafta Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdüren Çorum ekibi, 34'üncü hafta ise Manisa FK'yi 3-2 yendi.

        Şanlı yönetimindeki Çorum FK, bu hafta deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 kaybederek ilk mağlubiyetini yaşadı.

        Çorum FK, Şanlı idaresinde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 12 puan topladı.

        Çorum ekibi, kalan son 3 haftada deplasmanda MKE Ankaragücü, içeride Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve dış sahada Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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