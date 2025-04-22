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        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan Çorum'a pedal çevirdi

        İzmir'de yaşayan ve 2005'ten bu yana şehitler anısına bisiklet yolculuğu yapan Orhan Kotluk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan başladığı yolculuğunda Çorum'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 14:25 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:39
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        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan Çorum'a pedal çevirdi
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        İzmir'de yaşayan ve 2005'ten bu yana şehitler anısına bisiklet yolculuğu yapan Orhan Kotluk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan başladığı yolculuğunda Çorum'a ulaştı.

        Batman'ın Kozluk ilçesinde, şehit öğretmen Yalçın'ın görev yaptığı Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi'nden 15 Nisan'da yola çıkan Kotluk, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat ve Amasya'dan geçerek Çorum merkeze kadar pedal çevirdi.

        Bisikletle 9 günde yaklaşık 1000 kilometre yol kat eden Kotluk, Çorum Belediyesince müzik temalı olarak inşa edilen ve şehit öğretmenin adını taşıyan parkın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenecek açılış törenine katılacak.

        Ardından bisikletiyle Osmancık'a gitmek üzere yola çıkacak olan Kotluk, burada Aybüke öğretmenin kabrini ziyaret ederek, yolculukta taşıdığı Türk bayrağını ilçe yöneticilerine teslim edecek.

        Kotluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına "Şehitlere Vefa Pedalı" bisiklet turunu düzenlediğini söyledi.

        Zorlu hava ve yol koşullarına rağmen Çorum'a ulaşabildiğini belirten Kotluk, yol boyu güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        İnsanların turu duyduğunda çok güzel tepkiler verdiğini dile getiren Kotluk, "Özellikle şehitler anısına yapıldığı için beğeniliyor. Bir görevi daha başarmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyorum. 9 günlük yolculuğun yorgunluğu yok bedenimde. Çok gururlu hissediyorum." dedi.

        Çorum Belediyesince güzel karşılandığını ve misafir edildiğini bildiren Kotluk, şehit öğretmen adına müzik temalı park yapılmasından dolayı Çorum Belediyesine teşekkür etti.

        Şiddetin sona ermesini isteyen Kotluk, şunları kaydetti:

        "Şiddet son bulmalı. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Bu vatan kolay elde edilmedi. İsimsiz milyonlarca kahramanımız var, toprak altında yatan. Lütfen ülkemize sahip çıkalım, şehitlerimizi unutmayalım. Üç günden sonra kimse şehitlerimizi hatırlamıyor, ben buna karşıyım. Oturduğunuz yerden dua edebilirsiniz, mevlit düzenleyebilirsiniz, şehitlerin adını yad edecek bir şeyler yapabilirsiniz. Önemli olan şehidin anısını yaşatmak. Ben 19 yıldır bunu yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Aybükeler, Fethi Sekinler, Ali Gaffar Okkanlar, Nene Hatunlar, Şerife Bacılar unutulmasın lütfen."

        Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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